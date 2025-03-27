بالصور.. إخماد حريق هائل في محل مشويات بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة المنيا، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل محل مشويات دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق داخل المطعم، حيث حاول الأهالي السيطرة عليه قبل وصول فرق الإطفاء.

تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، إلى جانب فرق الإسعاف والأجهزة الأمنية.

وتبين أن الحريق نشب نتيجة تسرب غاز داخل المحل، ما أدى إلى اندلاع النيران. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المباني والمحال المجاورة، مع فصل المرافق كإجراء احترازي.