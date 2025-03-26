محافظ قنا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر - صور

قنا_عبدالرحمن القرشي:

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، احتفال مديرية أوقاف قنا بليلة القدر المباركة، اليوم الأربعاء، عقب أداء صلاة التراويح بمسجد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ألقاها الشيخ أحمد أبو الوفا، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف قنا، تحدث فيها عن فضل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مشيراً إلى أنها ليلة العتق من النار وغفران الذنوب لعباد الله الصائمين القائمين، مع التأكيد على أهمية إحيائها في الليالي الفردية من العشر الأواخر.

واختتم الحفل بفقرة من الابتهالات الدينية قدمها الشيخ علاء أحمد الدندراوي، إمام مسجد سعود، في أجواء إيمانية مفعمة بالتضرع والخشوع.

وفي كلمته، قدم محافظ قنا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة ليلة القدر، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والاستقرار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطي وتعزيز القيم الروحية بين أبناء المجتمع، مؤكداً حرص المحافظة على دعم كافة الأنشطة الدينية التي تساهم في ترسيخ روح التسامح والمحبة بين أبناء الوطن.