وصول 460 سائحًا إلى ميناء الإسكندرية.. والإجمالي يرتفع لـ 1700 خلال يومين -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، السفينة السياحية MS Hamburg على متنها 460 سائحًا من مختلف الجنسيات بينهم طاقم الخدمة، وذلك ضمن جولتها بموانئ البحر المتوسط.

ورست السفينة التي ترفع علم "البهاما" على أرصفة محطة الركاب البحرية قادمة من ميناء بورسعيد، ومن المقرر أن تواصل رحلتها السياحية إلى ميناء سيروس اليوناني.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين رافقت السفينة التي يبلغ طولها 144.13متر، وعرضها 21.5 متر، وغاطسها 5.3 متر منذ وصولها.

وقال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم إنهاء إجراءات وصول السياح في دقائق معدودة وتوجهوا إلى زيارة المزارات والمعالم السياحية بالإسكندرية.

وأعد ميناء الإسكندرية بالتنسيق مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة حفل استقبال حافل للسفينة شمل عددًا من العروض الفنية والفلكلورية التي نالت إعجاب السياح.

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

كان ميناء الإسكندرية استقبل، أمس، السفينة السياحية " Astoria Grande" على متنها 1243 سائحًا من مختلف الجنسيات بينهم طاقم الخدمة، قادمة من ميناء كوسداسي بتركيا.