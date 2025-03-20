"عيد أمي".. تلاميذ مدرسة فى البحيرة يصنعون لوحة بشرية احتفالًا بست الحبايب

البحيرة - أحمد نصرة:

احتفلت مدرسة الشهيد إبراهيم السقا الابتدائية، التابعة لإدارة إيتاي البارود التعليمية، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، بعيد الأم، خلال الطابور الصباحي.

وشكل تلاميذ المدرسة بأجسادهم كلمة "عيد أمي"، تزامنًا مع المناسبة التي توافق الحادي والعشرين من شهر مارس.

ويُحتفل بعيد الأم العربي في الحادي والعشرين من مارس من كل عام، واستحدث هذا التاريخ في مصر الصحفي علي أمين، واحتُفل به لأول مرة عام 1956.

وكتب علي أمين في زاويته الصحفية اليومية”فكرة“ دعا فيها إلى تخصيص يوم الاحتفال بالأم على إثر زيارة قامت بها إحدى الأمهات للراحل مصطفى أمين في مكتبه وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترمَّلت وأولادها صغار، ولم تتزوج، وكرست حياتها من أجل أولادها، وظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة، وتزوجوا، واستقلوا بحياتهم، وانصرفوا عنها تمامًا، حيث قال: لم لا نتفق علي يوم من أيام السنة نطلق عليه”يوم الأم“ ونجعله عيدا في بلادنا وبلاد الشرق.