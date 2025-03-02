حريق يودي بحياة شقيقتين في الدقهلية وإصابة شخص آخر

الدقهلية- رامي محمود:

لقي شقيقتان مصرعهما حرقا داخل شقتهما السكنية بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، فيما أصيب شخص آخر جراء اشتعال النار داخل الشقة، وجرى استخراج الجثامين وإيداعها ثلاجة حفظ الموتى والمصاب لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في شقة ملك "محمد أبو السعود"، خلف السجل المدنى بمدينة دكرنس .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف، بالإضافة إلى مسؤولي مجلس المدينة، إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي العقار، وأسفر الحادث عن مصرع "جنا محمد أبو السعود، 7 سنوات، وشقيقتها جودي ، 17 سنة"، والعثور على جثتيهما متفحمتين داخل الشقة.

كما أصيب جارهما محمود إبراهيم أبوبكر أحمد، 21 عامًا، بحالة اختناق أثناء محاولته المساعدة في إطفاء النيران، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما جرى نقل جثتي الضحايا إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دكرنس العام تحت تصرف النيابة.