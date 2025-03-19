استعدادًا للافتتاح في أبريل.. محافظ الإسماعيلية يتفقد السوق الحضري بحي أول - صور

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال إنشاء السوق الحضري بحي أول، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ استعدادًا للافتتاح خلال النصف الأول من أبريل المقبل.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويعد السوق الحضري أحد المشروعات التنموية التي تستهدف توفير بيئة تجارية منظمة، حيث يضم 125 محلًا تجاريًا، ومكاتب إدارية وأمنية، إلى جانب منطقتي كافتيريا، ومساحات خضراء، ودورات مياه للرجال والسيدات، وممرات إنترلوك، وموقف سيارات، بما يضمن توفير أماكن حضارية للبائعين، والقضاء على العشوائيات والتعديات على الطريق العام داخل المدينة.

وخلال جولته، شدد محافظ الإسماعيلية على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية الجارية حاليًا، تمهيدًا لبدء تشغيل السوق وفتحه أمام البائعين، ليكون نموذجًا للأسواق الحضارية داخل المحافظة، كما أكد أن المشروع سيساهم في دعم المشروعات الصغيرة، وخلق المزيد من فرص العمل للشباب، في إطار خطة المحافظة لتطوير الخدمات وتحسين بيئة العمل التجاري.