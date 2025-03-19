إزالة 24 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة بـ"القصاصين" في الإسماعيلية

الإسماعيلية _أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، التي تستمر حتى 28 مارس الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري، وكافة جهات الولاية المعنية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد الأراضي وإزالة المخالفات.

وجرى تنفيذ إزالة 24 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة وأراضٍ زراعية، بإجمالي مساحة 315 مترًا مربعًا و6 قراريط، بنطاق مركز ومدينة القصاصين، بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة القصاصين، ونائبه، وقوات إنفاذ القانون.

وقد شملت الإزالات تنفيذ 4 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية المحافظة بمساحة 190 مترًا مربعًا، متمثلة في أسوار ومبانٍ غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، كما تم إزالة 4 حالات تعدٍّ على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحة 125 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 16 حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة بمساحة 6 قراريط.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة التزام رؤساء المراكز والمدن بالبرنامج الزمني لتنفيذ الإزالات، والتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية لمنع التعديات مستقبلاً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان عدم تكرار التعدي على الأراضي المُستردة أو الأراضي الزراعية.

جدير بالذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات تنفَّذ على ثلاث مراحل، حيث انتهت المرحلة الأولى في فبراير، وتستمر المرحلة الثانية حتى 28 مارس، على أن تُنفذ المرحلة الثالثة في الفترة من 5 حتى 25 أبريل 2025.