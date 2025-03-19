ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط سقف غرفة درس خصوصي على التلاميذ في الدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث سقوط سقف غرفة بمنزل من الطوب اللبن بعزبة سعفان التابعة لمركز بني عبيد في محافظة الدقهلية، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 17 آخرين.

واستقبل مستشفى بني عبيد التخصصي حالة وفاة واحدة لطفل يدعى محمد أحمد رجب،7 سنوات، نتيجة إصابته بجروح وكدمة شديدة في الخوض تسببت في نزيف، فيما أصيبت 15 آخرين جرى إيداعهم المستشفى وهم كل من هند وائل علي، 9 سنوات، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وزهراء صقر منير، 9 سنوات، سحجة باليد اليسري، وسيلا شعبان مصطفي، 10 سنوات، سحجة بالوجه، ومحمد إبراهيم محمد، 7 سنوات، جرح بفروة الرأس، ومعاذ رضا شعبان، 10 سنوات، جرح بفروة الرأس، ومازن فتوح أحمد، 10 سنوات، كدمة أسفل الظهر، وأحمد محمود أحمد، 10 سنوات، كدمة أسفل الظهر، ويوسف حازم فرج، 10 سنوات، جرح بفروة الرأس، ومروان فتوح أحمد، 10 سنوات، سحجات بالوجه والرقبة، ورحمه السيد محمد، 10 سنوات، سحجات بالوجه و الرقبة.

واستقبل المستشفى أيضًا مالك أشرف فؤاد، 10 سنوات، كدمة أسفل الظهر، ومحمد منير، 10 سنوات، كدمة أسفل الظهر، وجوري محمد إبراهيم، 7 سنوات، جرح بفروة الرأس، ونور جمال السعيد، 10 سنوات،كدمة بالظهر، وسما علاء محمد، 10 سنوات، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

فيما استقبل مستشفى دكرنس العام حالتين وهما الطفل محمد صالح إبراهيم حسين، 6 سنوات، نزيف في المخ والبطن، وشيماء محمود إبراهيم محمد، 10 سنوات، كدمات بالوجه وجروح في الرأس، ليبلغ إجمالي المصابين 17 حالة.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد محمود جمال الدين السيد، مأمور مركز شرطة بني عبيد، بسقوط سقف غرفة منزل يتلقى به عدد من التلاميذ درس خصوصي بعزبة سعفان دائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد وقوات الإنقاذ التابعة للحماية المدنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين سقوط سقف من غرفة بمنزل بقرية عزبة سعفان مما أدى إلى مصرع طفل وإصابة 17 آخرين.