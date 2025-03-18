سناء إلياس الأم المثالية في المنيا.. رحلة عطاء وتضحية بين مرض القلب وزهايمر الزوج

المنيا- جمال محمد:

أعربت سناء فؤاد إلياس، الأم المثالية لعام 2025 في محافظة المنيا، عن فرحتها العارمة لاختيارها بهذا اللقب للعام الحالي، مؤكدة أنها كانت مفاجأة جميلة من أبنائها، لتكليل جهودها معهم طوال حياتها.

قصة كفاح عاشتها الأم سناء ما بين مرضها المتكرر، ومرض زوجها، والحرص على تعليم أبنائها وبناتها الثلاث، حتى نجحت في ذلك.

وقالت الأم المثالية : أبلغ من العمر 67 عاما، ورغم مولدي في مدينة المنيا، إلا إني عشت في مدينة مطاي برفقة زوجي طوال 43 سنة، وكنت أعمل مهندسة زراعية وبالمعاش الآن منذ 7 سنوات، فيما يعاني زوجي المسن من مرض ألزهايمر منذ عدة سنوات، وهو مرض لعين ومؤذي للنفس بشكل كبير.

أضافت السيدة لـ مصراوي: كفاحي كان يتجسد في كيفية مواجهة مرضي، وفي ذات الوقت الحرص على بيتي وتعليم أبنائي، وأجريت عمليات قلب مفتوح ، وبعدها إزالة رحم، وأصيبت بفيروس سي، وتخطيت كل تلك الأزمات وكلل اللي تعبي بالشفاء.

وأشارت الأم المثالية بالمنيا: لدي 3 أبناء، وهم ماريان طبيبة بيطرية، ماركو صحفي، وإنجي مدرسة ابتدائي، وجميعهم حرصت على تعليمهم حتى أصبحوا في مرتبة عالية، وهذه هي قصة كفاحي الحقيقية.

وعن تلقيها خبر فوزها بالأم المثالية قالت السيدة: فرحتي لا توصف، وأجمل هدية في حياتي من أسرتي الصغيرة، وأمنيتي في الحياة أن أراهم في أعلى المناصب.

وقدمت السيدة الشكر لزوجها وأبنائها الثلاثة، مؤكدة أنها ستظل تدعمهم طوال حياتها وحتى النفس الأخير، وستقف بجوار زوجها دائما حتى يعافيه الله من مرضه.