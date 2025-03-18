بعد وفاته.. أسرة أبو إسحاق الحويني تعلن موعد ومكان العزاء



كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور شريف محمد شريف، شقيق الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، اليوم الثلاثاء، إقامة عزاء شقيقه في منزل الأسرة بقرية حوين التابعة لمركز الرياض في كفر الشيخ.

وخيم الحزن على قرية حوين بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ، عقب إعلان وفاة الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، اليوم الإثنين، إثر تدهور حالته الصحية.

وأعلن حاتم الحويني، نجل الداعية الراحل، خبر الوفاة، مشيرًا إلى أن والده تعرض خلال الفترة الأخيرة لجلطة في المخ أثناء وجوده في قطر، حيث نُقل إلى أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى وفاته.

وكشف موعد ومكان جنازة والده بعد أن رحل عن عالمنا خلال تلقيه العلاج في أحد مستشفيات قطر.

وتضمنت تدوينة لنجل الداعية السلفي الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن صلاة الجنازة على والده سوف تكون في مسجد الدولة "مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب"، عقب صلاة عصر اليوم الثلاثاء، وإجراء الدفن سوف تكون في مقابر مسيمير بدولة قطر.

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