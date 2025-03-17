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إنقاذ قرية بناويط بسوهاج من كارثة حريق في مخزن كرتون (صور)

10:08 م الإثنين 17 مارس 2025
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سوهاج - عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق هائل اندلع في مخزن كرتون بناحية قرية بناويط دائرة مركز شرطة المراغة شمالي المحافظة.

تلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في مخزن كرتون بنجع الجالس بناحية قرية بناويط دائرة مركز شرطة المراغة.

تبين من التحريات نشوب الحريق في مخزن كرتون "مكبس كرتون خردة"، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لمنازل مجاورة، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق كمية كبيرة من الكرتون، ومكبس كرتون، ودراجتين ناريتين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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