وفاة طبيبين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود

لقي طبيب وطبيبة مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما على طريق الجمالية - ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، حيث جرى نقل الجثتين إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة أسماء إبراهيم عبداللطيف (24 عامًا) وحمدي السيد عبدالحميد (25 عامًا) من مركز ميت سلسيل، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة أثناء سيرهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.