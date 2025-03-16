إعلان

وفاة طبيبين في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

09:38 م الأحد 16 مارس 2025

وفاة طبيبين في حادث انقلاب سيارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية - رامي محمود

لقي طبيب وطبيبة مصرعهما إثر انقلاب سيارتهما على طريق الجمالية - ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، حيث جرى نقل الجثتين إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى الموقع.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة أسماء إبراهيم عبداللطيف (24 عامًا) وحمدي السيد عبدالحميد (25 عامًا) من مركز ميت سلسيل، وذلك بعد اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة أثناء سيرهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدقهلية مدير أمن الدقهلية النيابة العامة مستشفى ميت سلسيل المركزي وفاة طبيبين في حادث انقلاب سيارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة الجدد وأسرهم.. بالصور الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة
ذروة الموجة الحارة وطقس بداية العشرة الأواخر في رمضان.. الأرصاد توضح وتُحذر