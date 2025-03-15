"اشترت لهم الحلوى وملابس العيد ثم خنقتهم".. تفاصيل جريمة الأم التي هزت أبو زعبل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف أهالي عزبة منطاوي التابعة لأبو زعبل بمركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية، عن تفاصيل جريمة قتل راح ضحيته 3 أطفال على أيدي والدتهم والتي خنقتهم ليلًا حتى لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وكشف شهود العيان والجيران في الواقعة، أن تلك الأسرة غريبة عن المنطقة وقدموا إلى الخانكة منذ 3 سنوات، وأن مسقط رأسهم من الصعيد وليس من القليوبية.

وأكد شهود العيان، أن جريمة القتل وقعت بعد سحور اليوم، حيث تفاجأ الأهالي في الساعة 8 صباحًا بالأب يحمل أبناءه ويصرخ بعد اكتشاف مقتلهم على يد الأم، حيث قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على الأم بعد اعترافها بالجريمة.

وأضاف شهود العيان، أن آخر ظهور للأم كان أمس، حيث جرى مشاهدتها وهي تحمل طبق حلوى وملابس العيد لأطفالها، مؤكدين أن الأم كانت تعالج منذ فترة طويلة بسبب مرضها النفسي.

وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: شهد صالح محمود 12 سنة، ومحمود صالح محمود 7سنوات، وآية صالح محمود 5 سنوات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، انتقلت لمكان الحادث، وجرى معاينة الجثامين وفحص مكان الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم عقب ذلك، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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