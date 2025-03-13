استمرار النيران ساعة ونصف وإصابة 5 أشخاص.. ماذا حدث في حريق أسيوط - فيديو وصور

أسيوط- محمود عجمي:

استيقظ سكان شارع البستان بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على أصوات صراخ واستغاثة تملأ الأجواء، بسبب حريق اندلع فجأة داخل أحد "سنتر تجاري" الذي يضم عددًا من المحلات، بما في ذلك محلات الملابس والبضائع المختلفة.

وسرعان ما انتشرت النيران بسرعة، مسببة حالة من الذعر بين السكان، إذ تصاعد الدخان الكثيف في السماء، وبدأت النيران تلتهم كل ما يقف في طريقها.

أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص بحروق متفاوتة الخطورة نتيجة للحريق، فيما حاول البعض الهروب من المباني المجاورة.

لم يكن أمام الأهالي سوى الاتصال بالحماية المدنية، التي تحركت على الفور للسيطرة على الموقف.

ووصلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، مدعومة بـ6 سيارات إطفاء و5 سيارات إسعاف، إذ قامت الفرق بفرض طوقًا أمنيًا حول المنطقة لمنع تدخل أي عناصر قد تعيق عمليات الإطفاء، كما تم فصل خدمات الغاز الطبيعي والكهرباء لتجنب تفاقم الوضع.

بينما كانت فرق الإطفاء تعمل في إخماد النيران، وصل اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إلى موقع الحريق لمتابعة الوضع عن كثب.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان السيطرة الكاملة على الحريق وتقديم المساعدة اللازمة للمصابين.

بعد ساعة ونصف من العمل المتواصل، تمت السيطرة على الحريق، إذ بدأت عمليات التبريد لمنع أي احتمالية لاشتعال النيران مرة أخرى.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما بدأت التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

قامت النيابة العامة بفتح تحقيقا في الواقعة، إذ تم تحرير محضر بالحادث، وتكليف إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.

اقرأ أيضا:

محافظ أسيوط يتابع أعمال السيطرة على حريق محلات شارع البستان- صور وفيديو

السيطرة على حريق محلات شارع البستان في أسيوط- صور

قبل السحور.. حريق يلتهم محل ملابس بشارع البستان في أسيوط- صور