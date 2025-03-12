بالفيديو والصور- لحظة إخراج جثمان الطفلة سلمى ضحية زوجة الأب بالبحيرة.. أخفتها في شنطة

البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة البحيرة، مقطع فيديو للحظة إخراج جثمان الطفلة سلمى ضحية القتل على يد زوجة أبيها من منزلها ونقلها لتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطب الشرعي، عقب العثور على الجثة داخل شنطة ملابس أسفل سرير.

كان قسم شرطة النوبارية، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة "سلمى بدر عبدالواحد" 4 أعوام، داخل شيكارة بمنزلها، انتقل فريق من البحث الجنائي، وجرى التحفظ على الجثة، وانتقلت النيابة العامة بمركز شرطة وادى النطرون، لمكان الواقعة لإجراء المناظرة لجثمان الطفلة ومعاينة مكان العثور عليها.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ابيها، وعقب ضبطها اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها وأثناء لهو الطفلة دفعتها وتسببت في سقوطها على رأسها على درج السلم الأمر الذى أودى بحياتها.

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