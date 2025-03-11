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جثة في شيكارة.. من قتل الطفلة سلمى أعلى سطح منزلها بالبحيرة؟

03:42 م الثلاثاء 11 مارس 2025
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البحيرة - أحمد نصرة:

عثر أهالي مدينة النوبارية، بمحافظة البحيرة على جثة طفلة 4 أعوام، داخل شيكارة أعلى سطح منزلها، فى ظروف غامضة.

تلقى قسم شرطة النوبارية، بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة " سلمى بدر عبدالواحد" البالغ، داخل شيكارة بمنزلها، انتقل فريق من البحث الجنائي، وجرى التحفظ على الجثة، وانتقلت النيابة العامة بمركز شرطة وادى النطرون، لمكان الواقعة لإجراء المناظرة لجثمان الطفلة ومعاينة مكان العثور عليها.

كان والد الطفلة أبلغ بتغيبها عن المنزل، من عصر أمس، وفشلت كل جهوده في العثور عليها قبل أن تكتشف جثتها صباح اليوم.

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان عقب الانتهاء من عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة النوبارية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط مرتكبيها.

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مدينة النوبارية محافظة البحيرة جثة طفلة قسم شرطة النوبارية
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