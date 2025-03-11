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شيكارة وشنطة ملابس وخزان مياه.. تفاصيل مقتل الطفلة سلمى على يد زوجة أبيها بالبحيرة

11:26 م الثلاثاء 11 مارس 2025

مقتل الطفلة سلمى على يد زوجة أبيها

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البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض مقتل طفلة عثر على جثتها داخل شيكارة بمنزلها في مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة ابيها، وعقب ضبطها اعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها وأثناء لهو الطفلة دفعتها وتسببت في سقوطها على رأسها على درج السلم الأمر الذى أودى بحياتها.

وأضافت أنها خوفا من افتضاح أمرها وضعت الطفلة داخل جوال وأخفتها داخل خزان مياه أعلى سطح المنزل، وبعد مرور بعض الوقت وهدوء الأوضاع، ظنت أن بقاء الطفلة في الخزان قد يؤدي إلى كشف الجريمة، فقررت إخراجها ووضعها داخل حقيبة سفر، ثم أخفتها تحت سرير الأطفال داخل شقتها، معتقدة أن المكان سيكون آمنًا بعيدًا عن الشكوك.

كان قسم شرطة النوبارية، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة " سلمى بدر عبدالواحد"4 أعوام، داخل شيكارة بمنزلها، انتقل فريق من البحث الجنائي، وجرى التحفظ على الجثة، وانتقلت النيابة العامة بمركز شرطة وادى النطرون، لمكان الواقعة لإجراء المناظرة لجثمان الطفلة ومعاينة مكان العثور عليها.

كان والد الطفلة أبلغ بتغيبها عن المنزل، من عصر أمس، وفشلت كل جهوده في العثور عليها قبل أن تكتشف جثتها صباح اليوم.

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان عقب الانتهاء من عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف وحده البحث الجنائي بقسم شرطة النوبارية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

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مقتل طفلة الطفلة سلمى النوبارية البحيرة
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