"زقة موت و3 مخابئ سرية".. القصة الكاملة لمقتل الطفلة سلمى بيد زوجة أبيها في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ببراءة طفولية وخفة تتناسب وعمرها الذي لا يتجاوز 4 أعوام أخذت "سلمى" تتقافز لاهية أعلى درج منزلها، أثناء ذلك كانت هناك عينان مليئتان بالغل والكراهية تتابعانها عن كثب.

أعمى الحقد والغيرة قلب زوجة الأب وأوجدا للشيطان ولنفسها الأمارة بالسوء سبيلًا داخلها، ماذا لو اختفت هذه الصغيرة من حياتنا؟ سيخلو لي ولأبنائي وجه أبيهم المنشغل بحب ابنته، لم تشعر وقتها إلا وهي تتوجه نحو "سلمى" فتدفعها بقسوة متناهية لتسقط الأخيرة من أعلى الدرج على رأسها، وتلفظ أنفاسها البريئة في الحال.

لم تكترث زوجة الأب لفداحة فعلتها، كان كل مايشغلها هو إخفاء آثار الجريمة وإبعاد الشبهات عنها، سريعًا وضعت الجثة داخل شيكارة ونقلتها إلى مخزن بالمنزل، ومع اكتشاف أهل البيت تغيب الطفلة وبدء عمليات البحث عنها، بحثت عن مخبأ أكثر سرية، فنقلتها إلى داخل خزان مياه أعلى السطح ووارتها بكمية من الأخشاب، وخرجت تتظاهر بالمشاركة في البحث عنها.

مع تصاعد عمليات البحث زاد توتر زوجة الأب وخشيت اكتشاف موضع الجثة فنقلتها مرة ثالثة إلى حقيبة ملابس، ووضعتها أسفل سرير بالمنزل وكأنه كتب على هذه الصغيرة المعاناة مع زوجة أبيها حية وميتة.

مع مرور الوقت واستمرار تغيب الطفلة جرت مراجعة الكاميرات المتاحة بالشارع وتبين أن الطفلة دخلت المنزل ولم تخرج منه حتى وقت تغيبها، وكان ذلك هو الخيط الأهم الذي قاد لاكتشاف الجريمة.

كان قسم شرطة النوبارية، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة "سلمى بدر عبدالواحد" 4 أعوام، داخل شيكارة بمنزلها، انتقل فريق من البحث الجنائي، وجرى التحفظ على الجثة، وانتقلت النيابة العامة بمركز شرطة وادى النطرون، لمكان الواقعة لإجراء المناظرة لجثمان الطفلة ومعاينة مكان العثور عليها.

كان والد الطفلة أبلغ بتغيبها عن المنزل، من عصر أمس، وفشلت كل جهوده في العثور عليها قبل أن تكتشف جثتها صباح اليوم.

قررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان عقب الانتهاء من عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، مع تكليف وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة النوبارية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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