إعانات لـ53 حالة وترخيص أكشاك ومنح أجهزة عرائس.. أبرز قرارات لقاء خدمة المواطنين بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، لقاء خدمة المواطنين، مستهلًا اللقاء بتهنئة الحضور بذكرى نصر العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر 1973، مقدمًا التحية لأرواح الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم من أجل الوطن، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

وناقش المحافظ أكثر من 50 طلبًا، شملت فرص عمل، الحصول على أكشاك، توفير أجهزة عرائس، ومساعدات إنسانية، كما أحال بعض شكاوى المواطنين إلى الجهات المختصة، واستمع إلى عدد من الحالات الإنسانية، مكلّفًا مديرية التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم المناسب لها. كذلك، وجّه بصرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة لـ53 حالة، ووافق على طلب بترميم منزل وإعادة بناء آخر آيل للسقوط.

كما وافق المحافظ على توفير أجهزة عرائس لـ6 حالات بالتعاون مع جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير، ووجّه مديرية العمل بتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لعدد من الشباب، في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة. كذلك، وافق على منح 3 أكشاك وتجديد تراخيصها، استجابةً لطلبات مقدمة من بعض المواطنين في قرى المراكز، بهدف توفير فرص عمل وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد المحافظ أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تخفيف معاناتهم. وأعرب المواطنون عن بالغ سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، متوجهين بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه الدائم على تلبية مطالبهم.

حضر اللقاء داليا مصطفى، مدير وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين، وممثلي الشركات والهيئات بالمحافظة، وجمع غفير من المواطنين.