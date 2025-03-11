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ضربة لتجار الكيف.. إحباط تهريب نصف طن حشيش و50 كيلو هيدرو في جنوب سيناء

03:18 م الثلاثاء 11 مارس 2025

ضبط متهمين

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جنوب سيناء – رضا السيد:

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء من القبض على بؤرة إجرامية تضم 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب والإتجار في المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وجرى إحباط محاولتهم جلب مخدرات تقدر قيمتها بـ 41.5 مليون جنيه، وذلك عقب ورود معلومات تفيد محاولة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًل للاتجار بها.

وجرى استهداف أماكنهم وضبطهم بحوزتهم نصف طن حشيش، و50 كيلو هيدرو، طبنجة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



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جنوب سيناء مديرية أمن جنوب سيناء المواد المخدرة
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