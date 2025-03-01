بالصور- 4 جثث و10 مصابين في حادث مروع بأسيوط

أسيوط- محمود عجمي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على الطريق الزراعي بقرية بني سند بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ي ع أ 1486"و أخرى سيارة ربع نقل رقم" 6543 ى ا م" وأسفر الحادث عن وفاة "خالد.ف.ح"، و"جيهان.م.س" 21 عامًا، و"دينا. ب" 21 عامًا، و"ماريا.ج.ر" 21 عامًا. وإصابة 10 آخرين.

جرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفى منفلوط. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.