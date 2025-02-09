بحضور الآلاف.. تكريم 45 حافظًا للقرآن الكريم بالطليحات في سوهاج (صور)

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

احتفل أهالي قرية الطليحات والقرى المجاورة بمركز ومدينة جهينة، شمالي محافظة سوهاج، بتخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب مكتب الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم.

من جانبه، قال الشيخ محمود عوض أبو الحسن، شيخ مكتب الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم، التابع لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بالطليحات، إنه تم تكريم 45 طالبًا وطالبة ممن أتموا حفظ القرآن الكريم كاملًا، وسط فرحة كبيرة من الحضور.

وأضاف الشيخ محمود عوض أبو الحسن أن المنشدة الزهراء لايق أحيت الحفل، وقدمت العديد من الفقرات المتنوعة، سواء بتلاوة القرآن الكريم أو بالابتهالات والأناشيد الدينية، وسط تفاعل الآلاف من المواطنين الذين شهدوا الحفل السنوي الذي يقيمه مكتب الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم بالطليحات.

وأوضح "أبو الحسن" أنه تم تسليم دروع وهدايا لحفظة القرآن الكريم ومعلميهم ومعلماتهم، مشيرًا إلى أن الحفل تضمن العديد من الفقرات الدينية المتنوعة، التي قدمها الطلاب والطالبات أصحاب الأصوات المميزة.