قتل سيدة وسرقها.. جنايات بنها تقضي بإعدام سائق تروسيكل

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لسائق تروسيكل، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم لاتهامه بقتل سيدة وسرقتها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد س ع"، 34 سنة، سائق تروسيكل، مقيم بالصالحية مركز طوخ القليوبية، في القضية رقم 17006 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3170 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأنه في يوم 25 / 5 / 2024، قتل المجنى عليها عواطف رياض إبراهيم الوزيري، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بدائرة مركز طوخ، محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم توجه إليها بمسكنها مستغلاً الجيرة بينهما وكونها طاعنة في السن حيث أمنته، وما أن ظفر بها حتى باغتها وأشهر في مواجهتها سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنه استقرت بصدرها، فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة، أن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في سرقة محتويات المسكن والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها قبل مفارقتها الحياة والتارك لأثر جروح بأن توجه إلى مسكنها شارعا في الاستيلاء على أية منقولات به، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو أنه حال ارتكاب جريمته محل التهمة المار بيانها تعالت صيحات واستغاثات المجني عليها، وفر هاربا خشية ضبطه والجريمة متلبسا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.