"إجازة وحرفة".. معسكر شتوي لتنمية المواهب الفنية للأطفال بمتحف شرم الشيخ



جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ "الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة"، اليوم السبت، نشاط المعسكر الشتوي، تحت عنوان "إجازة وحرفة"، بهدف تنمية المواهب الفنية للأطفال، وتوعيتهم بآثار أجدادهم القدماء، وربط الفنون المعاصرة بالأعمال الفنية والأثرية لقدماء المصريين.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن المعسكر تضمن ورشة فنية عملية مميزة، لاكتشاف جمال الإبداع اليدوي في صناعة أنواع مختلفة من العقد السيناوي باستخدام مواد بسيطة ومتوفرة، وذات طابع فريد تهدف إلى تنمية مهارات الإبداع اليدوي لدى الأطفال بطريقة ممتعة، ومفيدة.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الفعاليات تضمنت أيضا جولة إرشادية للتعرف على الجزء الخاص بالتراث السيناوي المتواجد في قاعة الحضارات، ضمن خطة إدارة المتحف لتوعية وتثقيف النشء بالقطع الأثرية.

وأشار إلى أن الجانب العملي من المعسكر، قام خلاله الأطفال بتصميم عقود مستوحاة من العقود السيناوية، مستخدمين الخيوط والخرز والقرنفل، وذلك في أجواء من المرح و السعادة.

ولفت إلى أن إدارة المتحف حرصت على الاحتفال بيوم البيئة الوطني، عن طريق تنظيم ورشة تعليمية، بعنوان "النباتات في الحضارة المصرية القديمة"، واستهدفت الورشة الأطفال في المرحلة العمرية من 6 إلى 16 عام، وتضمنت محاضرة بسيطة لتعرف الأطفال على أهمية الزراعة في مصر القديمة، وكيف لعبت الزراعة دورًا كبيرًا في نشأة وتشكيل الحضارة المصرية القديمة، وأهم النباتات التي زرعها المصري القديم مثل القمح والشعير والكتان والبردي، هذا بجانب الجانب العملي الذي تعرف الأطفال خلاله على نبات البرد، وكيفية زراعته، وآليات صناعة ورق البردي، مؤكدا أن الأطفال قاموا بتطب