محافظ الإسماعيلية يشهد حفل تكريم المتميزين في مبادرة "جسور"

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، حفل تكريم المدارس والقادة والمعلمين والشباب المتميزين ضمن مبادرة "جسور" لدعم التعليم الفني بالمحافظة، وذلك بمسرح المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة العسكرية لتكنولوجيا المعلومات.

حضر الحفل الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، والدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة سلمى البكري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولًا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية ومسؤولي المبادرة.

أكد بدراوي، في كلمته، أن المبادرة تسعى إلى دعم خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مشيدًا بدور المحافظة في تعزيز جودة التعليم الفني، كما أعلن عن خطط لإنشاء مدرستين جديدتين للصناعات الدوائية والتكنولوجية لدعم سوق العمل.

من جانبه، أوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متكافئة عبر تدريب المعلمين والإداريين والطلاب، ما يسهم في إعداد كوادر ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

وتضمن الحفل تكريم المدارس الفائزة في مسابقة "مدارس جسور"، بالإضافة إلى تكريم المعلمين والقادة المتميزين في المبادرة، وذلك في إطار جهود رفع الكفاءة المهنية للعاملين بقطاع التعليم وتعزيز فرص التعلم الرقمي والابتكار.

يُذكر أن مشروع "جسور" يستمر على مدار ثلاث سنوات، ويستهدف 434 مدرسة بالمحافظة، مع برامج تدريبية متخصصة في مختلف المراحل التعليمية، إضافة إلى مبادرات لاكتشاف ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين.