تداول 56 ألف طن و788 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

السويس_ حسام الدين أحمد:



حققت موانئ البحر الأحمر نشاطا تجاريا ملحوظا خلال ال 24 ساعة الماضية، حيث رست 8 سفن على أرصفة الموانئ وحققت تداول 56000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و788 شاحنة و270 سيارة.

وأوضح المركز الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات بلغت 5000 طن بضائع، 444 شاحنة و258 سيارة، وشملت حركة الصادرات 51000 طن بضائع، 344 شاحنة و12 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينة Stern وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى ماليزيا والسفينتين ALCUDIA EXPRESS وسينا فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وجرى تداول 4000 طن بضائع و413 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، مع وصول وسفر مواني الهيئة 4158 راكب عبر الخط الملاحي "نويبع_ العقبة".