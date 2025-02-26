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الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل في المنيا

02:24 م الأربعاء 26 فبراير 2025

حريق منزل

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المنيا- جمال محمد:

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز ملوي جنوب المنيا، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق اندلع في أحد المنازل دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً من أهالي منطقة حي غرب مدينة ملوي، باندلاع حريق في منزل ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لموقع الحريق، وتبين نشوبه في منزل بسبب ماس كهربائي، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتسبب في تلفيات جسيمة بالمنزل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حريق منزل المنيا قوات الحماية المدنية
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