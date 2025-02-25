ضبط مصنع جبنة موتزاريلا دون ترخيص في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظم فريق مراقبة الأغذية بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على عدد من المنشآت التجارية، لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع جبنة "خثرة" يُدار بدون ترخيص بداخله على 144 كجم جبنة موتزاريلا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط 80 لتر ماء أكسجين.

كما حررت الحملة محاضر تنوعت ما بين عدم استيفاء بعض المنشآت الغذائية التي جرى المرور عليها للاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.