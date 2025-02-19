دفن جثامين "خط الصعيد" و6 من أعوانه وسط حراسة أمنية مشددة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أنهت أسرة محمد محسوب إبراهيم أحمد، المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد"، اليوم الأربعاء، دفن جثمانه و6 من أعوانه بمدافن قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم في أسيوط، وسط حراسة أمنية مشددة.

وكان عمدة قرية العفادرة قد تسلم جثامين محمد محسوب وأعوانه من مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، بعد تصريح النيابة العامة بدفن الجثامين، وتم نقل الجثامين ودفنها بمدافن القرية وسط حراسة أمنية مشددة، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تصفية المجموعة الإجرامية في مواجهات مسلحة استمرت 60 ساعة.

وكان أهالي القرية قد شيعوا في الساعات الأولى من صباح اليوم جثمان أحد أعوان "خط الصعيد" إلى مقابر القرية، بعد تسلم ذويه جثمانه من مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي.

وأزالت الأجهزة الأمنية منزل محمد محسوب، بعد انتهاء قوات الحماية المدنية والمفرقعات من استخراج أسطوانات البوتاجاز والعبوات المتفجرة من محيط المنزل، وتمكنت القوات من استخراج 60 أسطوانة بوتاجاز وعبوة ناسفة بعد إبطال الشبكة الكهربائية المتصلة بالأسطوانات.

وأكدت التحريات التي أجرتها إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أن البؤرة الإجرامية كانت تجلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتفرض السيطرة وتروع الأهالي بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

وتبين أن البؤرة تضم 8 عناصر شديدة الخطورة يتزعمهم محمد محسوب، المتهم في 44 جناية تشمل "مخدرات، قتل، سلاح، سرقة بالإكراه، حريق عمدي، إتلاف"، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة، كما تبين أن باقي العناصر محكوم عليهم بالسجن المؤبد في جنايات "قتل، شروع في قتل، مخدرات، سلاح، سرقة بالإكراه"، وأحدهم بلغت مدد سجنه 108 سنوات.

أشارت التحريات إلى اختباء عناصر البؤرة بالمناطق الجبلية، وترددهم على مبنى محصن بخنادق ودشم بقرية العفادرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي، حيث بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات مستخدمين الأسلحة النارية "آر بي جي، قنابل F1، بنادق آلية"، كما قاموا بتفجير أسطوانات غاز للحيلولة دون دخول القوات.

أسفر التعامل عن مصرعهم وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزي، وتم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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