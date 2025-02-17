مشاجرة أم حرب في أسيوط.. "مصراوي" يكشف حقيقة فيديو الاشتباكات في قرية العفادرة

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أسيوط ـ محمود عجمي:

على مدار اليومين الماضيين، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إطلاق وابل من الأعيرة النارية الكثيفة، مما يوحي بأنها حرب وليست مشاجرة بين عائلتين في قرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

مع بداية تداول الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أجرى "مصراوي" عدة محاولات للتحقق من هوية الفيديو ومكان تصويره باستخدام أدوات البحث عبر الإنترنت، وتبين أن المقطع المتداول مصور في محافظة البصرة بالعراق، ونُشر بتاريخ 9 مايو 2020 تحت عنوان "عركت بيت جويبر وبيت كعيد /2020/".

في هذه الأثناء، انتشر مقطع فيديو منسوب للاشتباكات على حسابات وصفحات فيسبوك، وحصد مشاهدات كبيرة خلال الساعات الأخيرة.

انتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بعضها لا يتعلق بمواجهات قوات الأمن في محافظة أسيوط، خلال مداهمة أمنية لقرية العفادرة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين قضائيًا.

وفي حين لم تصدر وزارة الداخلية بيانًا رسميًا حول الأحداث حتى الآن، أفادت مصادر لـ"مصراوي" أن قوات الأمن داهمت القرية خلال اليومين الماضيين لفض اشتباك بين عائلتين. إلا أن أحد العناصر الإجرامية المطلوبين قضائيًا وأعوانه أطلقوا النار على قوات الشرطة.

وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال متواجدة في محيط القرية لضبط الأمن ومحاصرة المطلوبين، حفاظًا على أرواح المواطنين.

عادت الحياة إلى طبيعتها في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، بعد توقف إطلاق الأعيرة النارية من قبل خارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية خلال مداهمة قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت مصادر لـ"مصراوي" أن قوات الأمن المركزي ورجال مديرية أمن أسيوط لا يزالون متواجدين في مداخل ومخارج القرية لضبط الأمن ومحاصرة المطلوبين، حفاظًا على أرواح المواطنين. وأكدت المصادر أن التواجد الأمني المكثف يهدف إلى ضمان استقرار الأوضاع ومنع أي محاولات لإعادة الفوضى إلى القرية.

ووفقًا للمصادر، قامت قوات الأمن المركزي، ورجال مديرية أمن أسيوط، بعملية مداهمة مكثفة في القرية، حيث تم تعزيز التواجد الأمني عند مداخل ومخارج القرية لمنع أي محاولات للهروب أو تجدد أعمال إطلاق النيران.

وأكدت المصادر أن القوات الأمنية لا تزال متواجدة في محيط القرية لضمان استقرار الأوضاع وملاحقة المطلوبين، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة الممتلكات؛ مشيرة يأتي هذا التحرك الأمني في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وتشن الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية مكبرة لضبط خارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية في مركز ساحل سليم.

ترأس الحملة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، واللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، لاستهداف المطلوبين في قرية العفادرة.

وأفادت مصادر لـ"مصراوي"، أن أجهزة الأمن فرضت كردونًا أمنيًا في قرية العفادرة خلال المداهمة المستمرة حتى الآن؛ وفور وصول القوات، أطلقت عناصر إجرامية خطرة صادر ضدهم أحكام قضائية النيران على القوات، التي بادلتهم النيران.

وأضافت المصادر أن إطلاق النيران من قبل المسجلين الخطر أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء في القرية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى الجمايلة والتناغة والعفادرة.