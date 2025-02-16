انقطاع الكهرباء عن 3 قرى بأسيوط خلال حملة أمنية لضبط خارجين عن القانون



أسيوط ـ محمود عجمي:

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، حملة أمنية مكبرة لضبط خارجين عن القانون والصادر ضدهم أحكام قضائية في مركز ساحل سليم.

ترأس الحملة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، واللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، لاستهداف المطلوبين في قرية العفادرة.

وأفادت مصادر لـ"مصراوي"، أن أجهزة الأمن فرضت كردونًا أمنيًا في قرية العفادرة خلال المداهمة المستمرة حتى الآن؛ وفور وصول القوات، أطلقت عناصر إجرامية خطرة صادر ضدهم أحكام قضائية النيران على القوات، التي بادلتهم النيران.

وأضافت المصادر أن إطلاق النيران من قبل المسجلين الخطر أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء في القرية، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن قرى الجمايلة والتناغة والعفادرة.

وأكدت المصادر أن قوات الأمن نجحت في فض اشتباك بين عائلتين في قرية العفادرة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لا تزال متواجدة في محيط القرى لضبط الأمن ومحاصرة المطلوبين، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وقال مصدر بشبكة الكهرباء إنه تعذرت أعمال إصلاح أسلاك الكهرباء التي سقطت بسبب الأعيرة النارية نتيجة استمرار إطلاق النار.