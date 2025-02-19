عودة الهدوء إلى العفادرة بعد القضاء على خط الصعيد وأعوانه السبعة- فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاد الهدوء إلى قرية العفادرة بمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على محمد محسوب، المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد الجديد"، والذي كان هاربًا من أحكام بالسجن المؤبد بإجمالي 191 عامًا. تم القضاء عليه مع سبعة من أعوانه المصنفين كعناصر شديدة الخطورة، بعد تبادل لإطلاق النار استمر ثلاثة أيام.

ورصدت جولة "مصراوي" داخل القرية عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث انتظمت الدراسة في المدارس وعاد العمل في مكتب البريد بشكل طبيعي بعد توقف دام عدة أيام، بسبب تبادل إطلاق النار بين محسوب وأعوانه وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية.

كما شهدت قرى الجمايلة والتناغة والعفادرة عودة التيار الكهربائي بعد انقطاعه نتيجة الأعيرة النارية خلال الأيام الماضية.

وسط إجراءات أمنية مشددة، تم تشييع جثامين أعوان محمد محسوب، المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد الجديد"، السبعة في مدافن قرية العفادرة بمركز ساحل سليم في أسيوط؛ وذلك بعد أن صرحت النيابة العامة بأسيوط بدفن الجثامين بعد استلامها من قبل أقاربهم.

وأنهى فريق من النيابة العامة بأسيوط، معاينة منزل محمد محسوب، المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد الجديد"، بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم؛ جاء ذلك بعد اشتباكات استمرت لمدة 60 ساعة بين قوات الأمن وعناصر محسوب، والتي أسفرت عن مقتله مع سبعة من أعوانه.

وقام فريق النيابة العامة بمعاينة موقع الأحداث ومنازل وأسوار البؤرة الإجرامية، وإعداد تقرير حول ملابسات الاشتباكات بقرية العفادرة، كما تم سؤال شهود العيان وضباط الشرطة المشاركين في الحملة.

وفي سياق متصل، قرر فريق النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث محسوب وأعوانه، الذين لقوا حتفهم في الاشتباكات، وذلك لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

وأنهت قوات الحماية المدنية والمفرقعات بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، عملية استخراج أسطوانات البوتاجاز والعبوات المتفجرة من محيط منزل محمد محسوب، المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد الجديد"، بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط بإزالة منزل محسوب وهدم التعديات والمباني المقامة على الأرض الزراعية بالمنطقة.

وأفادت مصادر لـ"مصراوي" أن قوات الأمن بأسيوط نجحت في استخراج أسطوانات بوتاجاز وعبوات متفجرة كانت مدفونة في الأرض بمحيط المنزل وفي الزراعات، وكانت موصلة بدائرة كهربائية ومعدة للتفجير.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط قد تمكنت من تصفية محمد محسوب، الهارب من أحكام بالسجن المؤبد بمدد بلغت 191 سنة، وسبعة من أعوانه المسجلين كعناصر شديدة الخطورة، بعد تبادل لإطلاق الأعيرة النارية استمر لمدة 60 ساعة.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على منزل محمد محسوب، المعروف بـ"خُط العفادرة"، وذلك بعد تنفيذ عملية أمنية واسعة أسفرت عن تصفيته وخمسة من أعوانه، الصور التي حصل عليها "مصراوي" وثقت اللحظات الأخيرة من العملية، حيث أظهرت براميل مشتعلة بالنيران وجدران المنازل التي اخترقتها طلقات الرصاص، في مشهد يعكس العنف الذي شهدته القرية خلال تبادل إطلاق النار الذي بدأته عصابة محسوب.

كانت الاشتباكات قد اندلعت قبل أكثر من ليلتين، في أعقاب تصاعد التوتر في القرية بسبب مشاجرة بين محسوب وإحدى العائلات على خلفية نزاع على شراء منزل.

استغل محسوب الفوضى التي نشأت بعد ثورة يناير 2011 ليؤسس عصابته التي ضمت العديد من العناصر الإجرامية، مثل "صقر.م" (17 عامًا)، و"أيمن.ر" (17 عامًا)، و"رفعت.أ" (45 عامًا)، و"كريم.م" (32 عامًا)، و"محمد.ع" (30 عامًا). تركزت نشاطات هذه العصابة في تجارة المخدرات والأسلحة، إلى جانب نشر الخوف في القرية.

وعلى مدار أكثر من 12 عامًا، نجح محسوب في تحويل قرية العفادرة إلى مركز للبلطجة والتهريب، مستفيدًا من طبيعة المنطقة الوعرة والتي صعّبت عمليات الملاحقة الأمنية، لكن الأحداث الأخيرة جعلت الأمور تخرج عن السيطرة، ودفع ذلك قوات الأمن إلى تنفيذ حملة مكثفة للقضاء على هذه البؤرة الإجرامية.

استمرت الاشتباكات بين قوات الشرطة والعصابة لثلاثة أيام، ما أسفر عن مقتل محسوب وأعوانه. وخلال المواجهات، فرضت القوات حصارًا أمنيًا مشددًا على القرية، وأدت الاشتباكات إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العفادرة والقرى المجاورة، بعد أن استهدف المسلحون أسلاك الكهرباء في القرية. ونجحت قوات الأمن في اقتحام المنازل التي كان يختبئ فيها أفراد العصابة، وتم الإعلان عن مقتل محسوب و4 من معاونيه.

ورغم انتهاء الاشتباكات، لا تزال القوات الأمنية منتشرة في محيط القرية، لضمان استتباب الأمن وملاحقة المطلوبين الآخرين.

لينك البث المباشر:



اقرأ أيضا:

مشاجرة أم حرب في أسيوط.. "مصراوي" يكشف حقيقة فيديو الاشتباكات في قرية العفادرة

انقطاع الكهرباء عن 3 قرى بأسيوط خلال حملة أمنية لضبط خارجين عن القانون

عودة الهدوء إلى قرية العفادرة.. قوات الأمن بأسيوط تحاصر الخارجين عن القانون