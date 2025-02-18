خُط الصعيد.. النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثث محسوب وأعوانه (فيديو وصور)

بعد العثور على متفجرات.. إزالة منزل محسوب "خُط الصعيد الجديد" في أسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

أنهى فريق من النيابة العامة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، معاينة منزل محمد محسوب، المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد الجديد"، في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم، عقب اشتباكات استمرت 60 ساعة بين قوات الأمن وعناصر محسوب، وأسفرت عن مقتله وسبعة من أعوانه.

عاين فريق النيابة موقع الاشتباكات والمنازل المحيطة، ودوّن إفادات شهود العيان وضباط الشرطة المشاركين في الحملة. كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثث محسوب وأعوانه، لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

في السياق ذاته، أنهت قوات الحماية المدنية والمفرقعات عملية استخراج أسطوانات بوتاجاز وعبوات متفجرة من محيط منزل محسوب، حيث كانت العبوات مدفونة بالأرض وموصولة بدائرة كهربائية معدة للتفجير.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تصفية محسوب، الهارب من أحكام بالسجن المؤبد بإجمالي 191 عامًا، مع سبعة من أعوانه المصنفين كعناصر شديدة الخطورة، بعد تبادل لإطلاق النار استمر ثلاثة أيام.

أظهرت صور حصل عليها "مصراوي" آثار الاشتباكات، من براميل مشتعلة وجدران مخترقة بالرصاص، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا مشددًا على القرية لمنع فرار عناصر إجرامية أخرى. ولا تزال القوات الأمنية منتشرة في محيط العفادرة لضمان استقرار الوضع الأمني.

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