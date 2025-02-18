السجن 15 عامًا لميكانيكي وسائق قتلا دجالًا وأضرما النيران بجثته في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عامًا على ميكانيكي وسائق، بعدما أدانتهما بقتل دجال وإضرام النيران في جثته بمركز إدكو في محافظة البحيرة، وذلك على خلفية خلافات مالية بين المتهم الأول والمجني عليه، بالإضافة إلى اتهام المتهم للمجني عليه بالتسبب في طلاقه من زوجته الأولى.

تعود الواقعة إلى تلقي مركز شرطة إدكو بلاغًا من مدير الجمعية الزراعية بالعثور على جثة متفحمة لشخص مجهول وسط الزراعات. وكشفت تحريات فريق البحث أن الجثة تعود لـ"عطا الله م.ب"، المقيم في إدكو، والمشهور بممارسة أعمال السحر والشعوذة، وأن مرتكبي الجريمة هما "أحمد .س.ب" (28 عامًا - ميكانيكي)، و"مؤمن .ص.ط" (25 عامًا - سائق).

وأوضحت التحريات أن المتهم الأول استدرج المجني عليه إلى منزله وقدم له مشروبًا يحتوي على مهدئ، ثم تناوب مع شريكه على الاعتداء عليه باستخدام عصا خشبية، قبل تقييده ونقله إلى منطقة نائية وسط الزراعات، حيث قاما بإحراقه بعد سكب البنزين عليه.

وخلال جلسة اليوم، طالب دفاع المتهمين بتعديل القيد والوصف للمتهم الأول من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد إلى "ضرب أفضى إلى موت"، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالسجن 15 عامًا.