براميل مشتعلة وجدران اخترقها الرصاص.. مشاهد من داخل منزل خط الصعيد الجديد بأسيوط (فيديو وصور)

تقريرـ محمود عجمي:

بعد أكثر من 14 عامًا من الرعب والهيمنة، انتهت أسطورة محمد محسوب، الذي كان يُعتبر أحد أخطر المطلوبين أمنيًا، قاد بؤرة إجرامية متخصصة في تجارة المخدرات والأسلحة، وفرض السيطرة على المواطنين بالسلاح.

نشرت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بثًا مباشرًا، من داخل منزل محمد محسوب، المعروف بـ"خُط العفادرة"، أو "خُط الصعيد الجديد" بقرية العفادرة التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وحصل "مصراوي" على صور توثق سيطرة قوات الأمن على منازل المتهم محمد محسوب بعد اقتحامها وتصفيته وخمسة من أعوانه، تظهر الصور براميل مشتعلة بالنيران وجدران المباني التي اخترقتها طلقات الرصاص، وذلك بعد أكثر من 60 ساعة من مقاومة رجال الشرطة وتبادل إطلاق النار.

بعد أكثر من 60 ساعة من العمليات المتواصلة، نجحت حملة أمنية مكبرة بمديرية أمن أسيوط، اليوم الإثنين، في القضاء على بؤرة إجرامية بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم. البؤرة كانت مكونة من "محمد محسوب" (40 عامًا)، و"صقر.م" (17 عامًا)، و"أيمن.ر" (17 عامًا)، و"رفعت.أ" (45 عامًا)، و"كريم.م" (32 عامًا)، و"محمد.ع" (30 عامًا).

تعود جذور قصة "محسوب" إلى عام 2011، في أعقاب ثورة يناير، حيث استغل حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في ذلك الوقت لتأسيس عصابته وفرض نفوذه على قرية العفادرة. وعلى مدار السنوات، فشلت عدة محاولات أمنية للقبض عليه بسبب الطبيعة الجغرافية للقرية، التي تتميز بانتشار الزراعات الكثيفة وأشجار الفواكه، والتي استخدمها محسوب وأعوانه كمخابئ طبيعية للاختباء والفرار.

في الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة التوتر في القرية بعد اندلاع مشاجرة بين محسوب وعائلة أخرى بسبب نزاع على شراء منزل. هذه المشاجرة كانت الشرارة التي دفعت قوات الأمن إلى تنفيذ حملة أمنية مكبرة للقضاء على البؤرة الإجرامية التي طالما أرعبت الأهالي.

استمرت الاشتباكات المسلحة بين قوات الشرطة وعناصر العصابة لمدة ثلاثة أيام متواصلة، أسفرت عن مقتل محسوب وخمسة من أعوانه، بينهم قاصران، وإصابة أحد الضباط المشاركين في العملية. وخلال هذه الفترة، فرضت قوات الأمن حصارًا أمنيًا مشددًا على القرية، وأغلقت جميع المداخل والمخارج، كما نشرت قواتها بين المزروعات وأشجار الفواكه لمنع أي محاولات هروب.

وبعد مقاومة من قبل العناصر الإجرامية، تمكنت قوات الأمن من اقتحام المنازل التي كانوا يتحصنون بها، وهدمت الأسوار الخرسانية التي استخدموها كخط دفاع أخير.

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