"يؤم المصلين وبيخاف يصطاد عصفورة".. الوجه الآخر لسفاح المعمورة - فيديو وصور

سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض "أهلًا رمضان" في

كفر الشيخ - إسلام عمار:

في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، تقع قرية الحوة مسقط رأس المحامي سفاح المعمورة المتهم بقتل 3 أشخاص ودفنهم في وحدات سكنية متفرقة بمحافظة الإسكندرية.

أحاديث جانبية عن سفاح المعمورة وأسرته وما كان يفعله في القرية قبل رحيله وحالات من الدهشة تنتاب البعض، والبعض الآخر يتداول الوقائع ما بين المداعبات".. هكذا كان الوضع في قرية الحوة مسقط رأس السفاح "نصر.ا.إ.غ".

ووفق المعلومات المتداولة التي حصل عليها "مصراوي"، من خلال أهالي بالقرية تبين أن سفاح المعمورة أنهى حياته الدراسية بالتعليم الأزهري في قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا القريبة من مسقط رأسه والتي يتواجد بها مدارس ومعاهد أزهرية.

وفجر أهالي القرية مفاجأة بأن سفاح المعمورة كان يؤم أبناء جيله في الصلاة في أحد مساجد قرية الحوة، ويعرف بمسجد "عطالله" قبل رحيله مع أسرته خلال فترة التحاقه بالتعليم الأزهري منذ سنوات ماضية، واشتهر وقتها بين أوساط القرية بفصاحته في اللغة العربية.

ولفت الأهالي إلى أنه رحل مع أسرته إلى قرية 82 الخريجين التابعة لمركز الحامول من أجل الإقامة فيها عقب تخرجه فى كلية الشريعة والقانون، ومنذ رحيله مع أسرته في ذلك التوقيت أصبح مجهولا لدى الكثيرين من أبناء القرية نظرًا لمرور سنوات طويلة على انتقاله وإقامته فى قرية آخرى.

وكشف الأهالي، أن أبناء عمومة السفاح مازالوا يقيمون في القرية حتى يومنا هذا، بينما هناك شقيقته متزوجة من ابن عمها ويتمتعون بسيرة طيبة لا يختلف عليها أحد ووفق ذلك أبدى أهالي القرية اندهاشهم مما أقبل عليه سفاح اسكندرية، وخاصة طريقة ارتكابه تلك الوقائع والتي لا تعبر عن مدى نشأته الصحيحة منذ ولادته.

شعبان طلبة الشهاوي، 64 عامًا من أبناء قرية الحوة، وأحد جيران سفاح المعمورة عندما كان يقيم في القرية أكد لمصراوي، أن هناك حالة من الدهشة تنتاب أهالي القرية حول ارتكابه تلك الوقائع بينما هناك آخرون تسيطر عليهم حالة من الصدمة.

ولفت إلى أنه طوال فترة تواجده مع أفراد أسرته قبل رحيله إلى قرية 82 الخريجين كانوا يعيشون مع أهالي القرية في محبة بينما السفاح وقتها كان يشتهر بالأدب والخجل ما جعل الأهالي يصدمون بعد رؤيتهم ومتابعتهم تفاصيل كشف الجرائم التي ارتكبها.

التقت منه طرف الحديث، محمد عبدالرحيم البلقاسي، 55 عامًا، موظف، وأحد الأصدقاء المقربين من سفاح اسكندرية عندما تحدث لمصراوي في حالة من الذهول حول ما ما ارتكبه صديقه السابق، متسائلا:"انا مستغرب ناصر يعمل كده..طاب ازاي يعمل كده وليه".

وقال:"مفيش سبب يخليه يعمل كده ده مبسوط ماديًا وعندهم 4 فدادين..واخر مرة قابلني كان من سنتين في زيارة لأخته وهو اللي عرفني لما وقفني واخدني بالحضن وقعد يبكي يعني بيصون العشرة كويس..واللي ما يعرفهوش الناس ناصر كان بيخاف يصطاد عصافير لما كنا بنصطاد الطيور بالنبلة..كمان كان بيصلي بينا لما كنا شباب والبعض كان بيطلق عليه الشيخ ناصر..البلد كلها في حالة ذهول مش مصدقين أنه يعمل كده ومستغرببن أنه عمل كده ليه".

وكان قسم شرطة المنتزه ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على جثة مدفونة بشقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة وجود جثتين أحدهما ملفوفة في بطانية مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها محامي بالعقار المشار إليه، تبين أنهما لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

ألقت قوات الشرطة القبض على المحامي المتهم، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات،

كما استخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

ونجحت قوات الشرطة في استخراج الجثمان في حالة تعفن داخل كيسين بعد أعمال حفر استغرقت ساعات، وتبين من الفحص وجود بعض المتعلقات التي تدل على هوية المجني عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لرجل مبلغ بتغيبه عن المنزل ومحرر بذلك بلاغ بقسم شرطة الرمل ثان، وجاري تكثيف البحث لمعرفته علاقته بالمتهم والأسباب وراء مقتله.

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

لشماهدة الفيديو.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

سفاح المعمورة" يمثل جريمته في الإسكندرية

تفتيش شقة أخرى لـ "سفاح المعمورة" بالإسكندرية.. وتجديد حبسه 15 يومًا| صور

على طريقة سفاح الجيزة.. العثور على جثتي سيدتين مدفونتين في شقة بالإسكندرية| تفاصيل صادمة