أبرزها أدعية وشهادات حقوق الإنسان.. ماذا يضم حساب "سفاح المعمورة" بفيسبوك؟ -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت الصفحة الشخصية للمتهم "ن.ال" 52 سنة، محام، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي يتابعها 6600 متابع، اهتمام المواطنين خلال الأيام الماضية بعد الكشف عن جرائمه واتهامه بقتل سيدتين ورجل.

ورصد "مصراوي" من خلال تصفح الحساب الشخصي للمتهم اهتمامه بنشر صوره الشخصية في عدة أماكن منها مكتبه ومطاعم وشواطئ الإسكندرية وداخل السيارة وغيرها.

وتنوعت اهتمامات المتهم بين نشر منشورات تتضمن أدعية دينية وتفسير القرآن إلى جانب دروس عن قواعد النحو واللغة العربية، فضلًا عن كارنيه وشهادة منسوبة لمنظمات معنية بحقوق الإنسان.

كان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيًا وموكلته ومهندس آخر وإخفاء جثثهم بدفنهم في أرضية شقتين بالطابق الأرضي بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرقي الإسكندرية.

واستخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي كان يستأجرها المتهم بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم و5 متهمين آخرين 3 سيدات ورجلين هم كل من "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صباحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي.

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