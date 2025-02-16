محافظ الدقهلية يُلغي افتتاح وحدات صحية بسبب الإهمال في كفر الترعة -صور

الدقهلية - رامي محمود:

قطع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، زيارته صباح اليوم التى كانت مخصصة لافتتاح عدد من الوحدات الصحية بمركز شربين، لعدم رضاه عن مستوى الخدمات بقرية كفر الترعة الجديد وتدني مستواها، ووجود تجمعات قمامة بمصرف القرية، والتقى بالمواطنين في القرية، مؤكدا لهم أنه لا يتوانى يوما عن تلبية مطالبهم في أي وقت.

كما وجه محافظ الدقهلية، خطابًا شديد اللهجة لرئيس مركز ومدينة شربين، لتقصيره في متابعة شكاوى المواطنين بالقرية، وتحذيرًا شديدًا لرئيس الوحدة القروية برأس الخليج، ووجه لرئيس الإدارة المركزية للري بالدقهلية، ومسؤولي الري بتطهير المصرف اليوم ورفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة منه، كما كلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتوجيه المعدات اللازمة لرفع تلك التجمعات اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شغله الشاغل هو المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه لا يقبل بالتقصير أو الإهمال أو التباطؤ في تلبية مطالب المواطنين الحقيقية والملموسة، ومؤكدًا أن الدولة تنفق الكثير من الأموال على المشروعات ولابد من الاستفادة منها وعدم إهدارها أو تشويه صورتها بسبب أمور بسيطة تؤثر على المظهر العام.