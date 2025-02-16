المشدد 6 سنوات لطبيب تسبب في وفاة طفل أثناء عملية لوز بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار على أحمد رجب، بمعاقبة طبيب بالسجن 6 سنوات، لتسببه فى وفاة طفل أثناء إجراء عملية جراحية له لاستئصال اللوزتين داخل مستشفي خاص بمدينة الزقازيق.

تعود تفاصيل القضية رقم 18998 تعود لشهر فبراير لعام 2024 جنايات ثان الزقازيق والمقيدة برقم 6463 كلى جنوب الزقازيق لسنة 2024، عندما أحالت النيابة العامة المدعو "ع ص "طبيب أنف وأذن وحنجرة بمستشفى " ص س " التخصصي لأنه أحدث جرحا بالطفل المجنى عليه "أحمد محمد".

ورد بتقرير الطب الشرعي أن أجرى له تدخل جراحي وهو استئصال اللوزتين وهو غير مختص بإجراء الجراحات وهو يعلم بذلك وفي غير حالة ضرورة تجبره عليها ولم يقصد من ذلك قتله ولكن افضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت أقوال والد الطفل " محمد عبد" 31 عاما ومقيم بمركز منيا القمح بأن الطبيب قام بإجراء جراحة استئصال اللوز ما أدى لتدهور حالته ثم وفاته.