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مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

12:21 م الأحد 16 فبراير 2025

حادث انقلاب دراجة نارية - ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه، في حادث انقلاب دراجة نارية في قرية السمطا التابعة لمركز دشنا محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل في نجع الخطاطبة قرية السمطا في دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ع.ح، يبلغ من العمر 25 عامًا، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في قرية السمطا مركز دشنا، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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