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نائب محافظ الدقهلية يفتتح المشغل التدريبي والوحدة الإنتاجية لفرع المجلس القومي للمرأة

04:13 م الأربعاء 12 فبراير 2025

المجلس القومي للمرأة

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الدقهلية- رامي محمود:

افتتح الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، المشغل التدريبي والوحدة الإنتاجية لفرع المجلس القومي للمرأة بقرية كفر الترعة القديمة مركز شربين .

وتفقد نائب محافظ الدقهلية المشغل الذي يحتوي على 40 ماكينة جرى تشغيل 27 ماكينة متنوعة على أحدث طراز كمرحلة أولى.
كما يضم المشغل وحدة متكاملة للتدريب، والتشغيل العملي والنظري، بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمراة بالدقهلية، و ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين والدكتورة داليا الإتربي، عضو المجلس القومي للمرأة.

وأوضح نائب محافظ الدقهلية أنه يتم التسويق للمنتج عن طريق الصفحة الرسمية التابعة للمجلس القومي للمرأة، كما يهدف المشروع إلى قيام كل متدرب باختيار مشروعه الخاص، لتكون بداية مشروع انتاجي، كما يوجد بمقر وحدة التدريب تدريب حرفي على صناعة مستحضرات التجميل وصياغة النحاس.

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المجلس القومي للمرأة الدقهلية الدكتور أحمد العدل
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