احذر إزعاجها.. "التمساح المسطحة" سمكة بارعة في التمويه ببحر دهب

جنوب سيناء - رضا السيد:

تعد سمكة التمساح المسطحة (Crocodile Fish) أو (Papilloculiceps longiceps) من الكائنات البحرية الفريدة التي تعيش في البحر الأحمر وبعض المناطق الاستوائية الأخرى، حيث تتميز بمظهرها الشبيه بالتمساح وقدرتها العالية على التمويه، ما يجعلها مشهدًا ممتعًا للسائحين خلال رحلات الغوص في مدينة دهب.

وقالت كاتي حلمي، مدربة غطس بدهب، إن السمكة تنتشر في البحر الأحمر، والمحيط الهندي، والخليج العربي، وعادة ما تبقى مستلقية على قاع البحر، مما يجعل العثور عليها تحديًا للغواصين، إذ تتقن الاختفاء وسط الرمال والشعاب المرجانية. وأضافت أن مشاهدتها تتطلب عينًا ثاقبة وتركيزًا كبيرًا، لذا يعتبر العثور عليها تجربة رائعة للغواصين.

وأوضحت أن الغواصين يُنصحون بعدم لمسها أو إزعاجها، والاكتفاء بمراقبتها والتقاط الصور دون استخدام فلاش قوي، إذ أن حركتها المفاجئة قد تسبب إزعاجًا في البيئة البحرية. وتعيش السمكة عادة قرب القاع الرملي على أعماق تصل إلى 30 مترًا، وتتميز بقدرتها الفائقة على الاندماج مع محيطها بفضل لونها الذي يجمع بين البني والرمادي مع بقع تساعدها على التمويه.

تملك السمكة جسمًا مسطحًا وطويلًا، رأسًا عريضًا، فمًا كبيرًا مزودًا بأسنان حادة، وأعينًا بارزة ذات نتوءات شبيهة بالشعيرات، مما يعزز قدرتها على التخفي والصيد. وتُعد صيادًا بارعًا، حيث تنتظر فريستها بصبر قبل أن تنقض عليها بسرعة، وغالبًا ما تتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات.

وأكدت مدربة الغطس أن هذه السمكة ليست سامة، لكنها قد تسبب إصابات مؤلمة بسبب أشواكها الحادة، لذا يُنصح بالحذر عند الاقتراب منها.