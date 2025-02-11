عبدالحميد المصري مديرًا عامًا للتعليم العام بمديرية التعليم في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحركة تغييرات في الإدارات التعليمية والمديرية، من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية.

شملت الحركة تكليف عبد الحميد المصري، مديرًا عامًا للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، خلفا لنجلاء سليم، التي جرى تكليفها بالعمل وكيلًا للمديرية.

كان عبد الحميد المصري شغل منصب مديرا عام للتعليم الابتدائي ثم مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

وتضمنت الحركة تكليف السيد الأزوك، وكيل إدارة الجمرك مديرًا عامًا لإدارة العامرية التعليمية، وتكليف مدحت بيومي كبير معلمين وكيلا لإدارة الجمرك التعليمية، وتكليف هشام عثمان وكيلًا لإدارة المنتزه ثان التعليمية.