محافظ المنيا يقود حملة لضبط سيارات "البيك أب" المخالفة

المنيا – جمال محمد:

قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، حملة مرورية مكبرة لضبط سيارات البيك أب المستخدمة في نقل العمالة غير المنتظمة، خاصة التي تقل أطفالًا، وذلك عقب حادث تصادم مأساوي على الطريق الدائري بمدينة سمالوط مطلع الأسبوع الجاري، أسفر عن وفاة 9 أشخاص من قرية واحدة.

وخلال الحملة، ضبطت الجهات المعنية 6 سيارات نصف نقل وبيك أب كانت تقل أعدادًا كبيرة من الركاب، بينهم أطفال، على الأجزاء الخارجية للمركبات المخصصة لنقل البضائع، ما شكل خطرًا جسيمًا على سلامتهم نتيجة عدم اتزان المركبة.

وأكد المحافظ أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا مباشرًا لأرواح المواطنين، خاصة على الطرق السريعة، وتساهم في ارتفاع معدلات الحوادث، مما يؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح.

ووجَّه المحافظ مسؤولي إدارة المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين المخالفين، وشملت العقوبات إيقاف تراخيص السيارات لمدة 3 أشهر، وتوقيع الغرامات المقررة وفقًا للقانون، مع التشديد على الالتزام بمعايير السلامة المرورية لحماية حياة المواطنين.