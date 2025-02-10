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القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في مركز سمالوط بالمنيا

06:10 م الإثنين 10 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين
  • عرض 5 صورة
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  • عرض 5 صورة
    القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين
  • عرض 5 صورة
    القودة تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين
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المنيا - جمال محمد:

نجحت كبار العائلات ولجنة المصالحات بمديرية أمن المنيا ومركز سمالوط في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "عبد" و"عبيد"، وذلك خلال سرادق كبير أقيم اليوم الإثنين في قرية قلوصنا.

وشهدت الجلسة العرفية، التي أقيمت اليوم، حضور عدد كبير من العائلات والقيادات والمشايخ والقساوسة، حيث قدمت عائلة "عبد" الكفن (القودة) لعائلة "عبيد" لإنهاء خصومة ثأرية استمرت خمس سنوات، وسط ترديد هتافات: "الله أكبر ولله الحمد".

كما وضعت لجنة المصالحات شرطًا جزائيًا بقيمة مليون جنيه على من يخالف شروط الصلح، وسط تأكيد من رجال الدين والحضور على التسامح والثواب الكبير للمتسامحين في هذه الأيام المباركة.

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القودة تنهي خصومة ثأرية خصومة ثأرية بين عائلتين لجنة المصالحات بمديرية أمن المنيا جلسة عرفية لإنهاء خصومة ثأرية
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