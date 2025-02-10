انطلاق الدراسة بالمدارس الرياضية في الوادي الجديد -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بدء الدراسة بالمدرسة الإعدادية الثانوية الرياضية في إدارتي الخارجة والداخلة التعليمية، بإجمالي 274 طالبًا. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة لتطوير التعليم التخصصي النوعي بالمحافظة، بهدف دعم المواهب الرياضية وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي.

وأكد الزملوط أن المدرستين جرى تجهيزهما بالكامل لتلبية احتياجات الطلاب من مختلف النواحي، وشملت التجهيزات إنشاء حجرات دراسية حديثة وملاعب وصالات رياضية مجهزة على أعلى مستوى، لضمان ممارسة الطلاب لمختلف الأنشطة الرياضية في بيئة ملائمة.

كما أشار إلى توفير كوادر تعليمية وتدريبية متميزة ومؤهلة للعمل في المدارس الرياضية، مما يعكس اهتمام المحافظة بتقديم تعليم نوعي فريد يساهم في بناء جيل متميز من الرياضيين والمثقفين.

وتزامن افتتاح المدارس الرياضية مع انطلاق الدراسة في كافة مدارس محافظة الوادي الجديد، حيث استقبلت 507 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس نحو 70 ألف طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، بما في ذلك التعليم العام، اللغات، التربية الخاصة، والتعليم الفني. وأكد المحافظ أن جميع المدارس جرى تجهيزها لاستقبال الطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية آمنة ومشجعة.

أكد وليد المناخلي، وكيل تعليم الوادي الجديد، أن افتتاح المدارس الرياضية بمحافظة الوادي الجديد يمثل محطة تاريخية في مسار التعليم النوعي بالمحافظة، خاصة أن التعليم الرياضي يهدف إلى دمج المعرفة الأكاديمية مع التدريب البدني والرياضي.

وقال إنه من المعروف أن فكرة المدارس الرياضية ليست بجديدة على الساحة التعليمية في مصر، إذ بدأت وزارة التربية والتعليم تطبيق هذا النموذج منذ سنوات، لكن الوادي الجديد تعد من المحافظات التي تأخرت في تطبيق هذا النظام مقارنة بمحافظات أخرى، ومع ذلك، يعكس هذا المشروع رؤية مستقبلية واضحة للمحافظة، التي تسعى للاستفادة من الإمكانيات الطبيعية والبشرية لتطوير المواهب الرياضية. ويأتي هذا بالتوازي مع توجه الدولة لدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة باعتبارها أداة لتنمية المهارات وبناء الشخصية.

قال وصفي عبد الموجود، مدير عام إدارة الخارجة التعليمية، إن افتتاح المدارس الرياضية بمحافظة الوادي الجديد يمثل خطوة طموحة نحو تطوير منظومة التعليم بالمحافظة، فهي لا تقتصر على تقديم تعليم أكاديمي متميز فحسب، بل توفر أيضًا منصة لتطوير المواهب الرياضية وبناء جيل جديد قادر على المنافسة محليًا ودوليًا في مختلف المجالات الرياضية.

ولفت إلى أن هذا المشروع إلى أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كأداة لتحقيق التنمية الشاملة ومع استمرار دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الرياضية والتعليمية، فإن محافظة الوادي الجديد ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل تعليمي ورياضي أكثر إشراقًا.