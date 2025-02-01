رعب داخل القفص.. فيديو صادم يوثق لحظة هجوم أسد الفيوم على عم سعيد

الفيوم - حسين فتحي:

في لقطات صادمة ومؤلمة، حصل مصراوي، على مقطع فيديو يوثق اللحظة التي هاجم فيها أسد في حديقة حيوان الفيوم العامل سعيد جابر الدش (47 عامًا)، الذي كان يقوم برعايته وتقديم الطعام له.

ويظهر الفيديو الأسد وهو ينقض على الحارس بشكل مفاجئ، مما تسبب في إصابات بالغة بالرأس والرقبة أدت إلى وفاته لاحقًا أثناء نقله إلى المستشفى.

الواقعة التي هزت محافظة الفيوم وأثارت موجة حزن واسعة، سلطت الضوء على المخاطر التي يتعرض لها العاملون في حدائق الحيوان، خاصة عند التعامل مع الحيوانات المفترسة.

وأثار الفيديو ردود فعل حزينة بين رواد مواقع التواصل، فيما طالب الكثيرون بتحسين ظروف العمل وتوفير إجراءات أمان أكثر صرامة لحماية العاملين.

بعد الحادث، تم تصفية الأسد ودفنه داخل الحديقة، كما قرر محافظ الفيوم إغلاق الحديقة مؤقتًا لإجراء تحقيق شامل في الواقعة ومراجعة بروتوكولات السلامة.

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