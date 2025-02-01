الفيوم تودع عم سعيد بعد اعتداء أسد حديقة الحيوان - صور



الفيوم - حسين فتحي:

شهدت محافظة الفيوم، مساء الجمعة، مأساةً صدمت المجتمع المحلي، حينما توفي سعيد جابر الدش، البالغ من العمر 47 عامًا، الذي كان يعمل في حديقة الحيوان ومسؤولًا عن رعاية الأسود. وقد التهمه أسد متهور أثناء محاولته دخول محيط بيت الأسد المخصص لإطعام الحيوان، ما أسفر عن إصابته بنزيفٍ شديد في منطقتي الرقبة والرأس، وفشل محاولات نقله لإنقاذ حياته.

سُجّل في الحادث أن عم سعيد كان يُخرج الأسود من بيت الحيوان لالتقاط صور مع الأطفال الصغار، فيما كان يُقدّم الحيوان المأكل والمشرب داخل بيته الخاص الذي يضم أنثى الأسد وشبلًا صغيرًا. وأفادت الدكتورة نهى مصطفى، مديرة حديقة الحيوان، أن هذه الواقعة تُعد الأولى من نوعها، إذ لم يُسبق أن شُهِد اعتداء حيوان مفترس على أي من العاملين في الحديقة.

توافد أكثر من 2000 مواطن من أبناء الفيوم إلى مسجد منتزة فاروق بمنطقة لطف الله لتشييع جثمان الضحية وسط حالةٍ من البكاء والعويل، فيما أعرب جيران ضحيته المقيمون في حي دار الرماد عن إعجابهم بتفانيه في خدمة رواد الحديقة وتعاملِه المليء بالحنية والوفاء مع الأسود المفترسة.

وفي أعقاب الحادث، انتقل اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء محمود حمدي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أولاً، إلى الحديقة فور وقوع الحادث. أشرف المسؤولون على تصفية الأسد المتهور وإلحاق المدرب بجراح خطيرة، قبل نقله إلى مستشفى الفيوم العام، فيما جُرِي دفن الأسد في حفرة داخل الحديقة.

أشرفت مراسم التشيع على جثمان الضحية عددٌ من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور علي سعد، نقيب البيطريين بالفيوم، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة ومدير عام الطب البيطري، إلى جانب مسؤولي حديقة الحيوان، فيما أثارت الواقعة قلق المجتمع الصحفي والأمني بالمحافظة.