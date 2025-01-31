"كان داخل القفص يقدم له العشاء".. أسد جائع يلتهم حارسه فى الفيوم -صور وفيديو

الفيوم - حسين فتحى:

شهدت حديقة حيوان الفيوم، حادثًا مأساويًا مساء اليوم الجمعة، حيث لقي حارس مصرعه بعد أن هاجمه أسد جائع والتهم جسده، أثناء تقديمه وجبة عشاء له.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بالتهام أسد لحارسه أثناء قيامه بتقديم وجبة عشاء له.

وانتقل لموقع الحادث اللواء محمود حمدى مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، حيث أمر بسرعة استدعاء سيارة الإسعاف ورجال الحماية المدنية.

وكشفت التحريات الأولية التى قادها المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول"، أن حارس الأسود بحديقة حيوان الفيوم، كان يقدم وجبة العشاء لمجموعة الأسود وأثناء دخوله من باب أحد الأقفاص انقض عليه أسد والتهم جسده"، وجرى نقل الحارس المصاب بعد أن تهشمت رأسه ورقبته إلى مستشفى الفيوم العام فى حالة خطيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

فى المقابل جرى تصفية الأسد من قبل حراس الحديقة، وأخطرت نيابة الفيوم والتى تتولى التحقيق فى الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسبابها. كما تم الاستماع إلى شهود العيان من العاملين في الحديقة.