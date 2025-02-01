"اطمن على صحتك".. جامعة قناة السويس تنظم يومًا توعويًا حول سرطان البروستاتا

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنظم مستشفيات جامعة قناة السويس ، يومًا توعويًا حول سرطان البروستاتا، في إطار مبادرة “اطمن على صحتك”، التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وتعزيز الصحة العامة.

تقام الفعالية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الأستاذ الدكتور نادر النمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، فيما يشرف على تنفيذها كل من الأستاذ الدكتور أحمد أنور عبد الغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذة الدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي، والأستاذة الدكتورة فيفي مصطفى، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتور محمد سليمان، مدير مركز علاج الأورام.

ويهدف اليوم التوعوي إلى رفع الوعي بأهمية الفحص المبكر ودوره في إنقاذ الحياة، إلى جانب تسليط الضوء على أسباب الإصابة بسرطان البروستاتا وطرق الوقاية الفعالة، وأحدث أساليب التشخيص والعلاج. وتشمل الفعالية محاضرة تقدمها الدكتورة هبة ماجد، مدرس علاج الأورام والطب النووي، تليها جلسة تفاعلية مباشرة مع الأستاذة الدكتورة فيفي مصطفى، تتيح للحضور فرصة طرح استفساراتهم والاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة.

وتُعقد الفعالية بالقاعة الرئيسية لمركز علاج الأورام والطب النووي داخل حرم المستشفى الجامعي. كما سيتم خلال اليوم إجراء تحليل PSA مجانًا للحضور ممن لديهم أعراض أو شكوك، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا.

وأكد القائمون على الفعالية أن الدعوة عامة لجميع العاملين الرجال بجامعة قناة السويس، والمستشفى الجامعي، ومنطقة القناة وسيناء، مؤكدين أن هذا الحدث يأتي في إطار التزام الجامعة برسالتها التوعوية والصحية، وحرصها على تعزيز الوعي الصحي والحد من انتشار الأمراض السرطانية من خلال الفحص المبكر والتوعية الوقائية.